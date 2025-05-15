Air Jordan 1 Low SE
男子运动鞋
¥899
顺滑、 利落、 硬挺。 Air Jordan 1 Low SE 男子运动鞋采用简洁大方的经典外观，熟悉中带一抹新颖。 Nike Air 缓震配置，塑就舒适迈步体验；优质皮革增添华丽质感，让你穿搭出彩。
- 显示颜色： 黑/黑/金属银
- 款式： HV5968-001
Air Jordan 1 Low SE
¥899
顺滑、 利落、 硬挺。 Air Jordan 1 Low SE 男子运动鞋采用简洁大方的经典外观，熟悉中带一抹新颖。 Nike Air 缓震配置，塑就舒适迈步体验；优质皮革增添华丽质感，让你穿搭出彩。
其他细节
- 天然皮革与织物组合鞋面，塑就出众结构感和耐穿性
- 内嵌式 Nike Air 缓震配置，营造轻盈缓震体验。
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力，适合日常穿着
产品细节
- 后跟饰有 Wings 标志
- 鞋舌标签饰有 Jumpman 标志
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑/黑/金属银
- 款式： HV5968-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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