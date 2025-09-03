 
Air Jordan 1 Low SE 男子运动鞋 - 白色/传奇蓝

Air Jordan 1 Low SE

男子运动鞋

售罄：

此配色当前无货

Air Jordan 1 Low SE 男子运动鞋巧糅精巧结构与传统风格，定能不负期待。新颖撞色设计，为该特别款增添浓厚的学院风；光泽感漆皮，缔造优质外观。即刻上脚，致敬迈克尔·乔丹的传奇开端。


  • 显示颜色： 白色/传奇蓝
  • 款式： FZ2138-114

Air Jordan 1 Low SE

其他细节

  • 天然皮革与合成材质组合鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
  • 橡胶外底，铸就强劲抓地力

产品细节

  • 后跟饰有 Wings 标志
  • 鞋舌饰有 Jumpman 标志
  • 加垫低帮鞋口
