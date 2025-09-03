Air Jordan 1 Low SE
男子运动鞋
21% 折让
售罄：
此配色当前无货
Air Jordan 1 Low SE 男子运动鞋巧糅精巧结构与传统风格，定能不负期待。新颖撞色设计，为该特别款增添浓厚的学院风；光泽感漆皮，缔造优质外观。即刻上脚，致敬迈克尔·乔丹的传奇开端。
- 显示颜色： 白色/传奇蓝
- 款式： FZ2138-114
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 后跟饰有 Wings 标志
- 鞋舌饰有 Jumpman 标志
- 加垫低帮鞋口
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
