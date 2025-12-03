Air Jordan 1 Low SE
男子运动鞋
25% 折让
Air Jordan 1 Low SE 男子运动鞋从 1985 年面世的元年款汲取设计灵感，以复古风格演绎经典外观，熟悉中带一抹新颖。此款运动鞋采用经典设计，百搭实穿，助你彰显出众风采。
- 显示颜色： 多色/帆白/浅骨色/多色
- 款式： IM6664-991
其他细节
- 后跟搭载内嵌式 Nike Air 缓震技术，营造轻盈缓震体验
- 织物鞋面经久耐穿，彰显优质风范
- 硬质橡胶外底，提供可驾驭多种地面的强劲抓地力
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
