穿上 Air Jordan 1 Low SE 男子运动鞋，迈向传奇之路。 该特别版鞋款采用优质皮革，搭载舒适的 Nike Air 缓震配置，并融入刺绣 Wings 标志等经典 Jordan 细节。

穿上 Air Jordan 1 Low SE 男子运动鞋，迈向传奇之路。 该特别版鞋款采用优质皮革，搭载舒适的 Nike Air 缓震配置，并融入刺绣 Wings 标志等经典 Jordan 细节。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。