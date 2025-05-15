Air Jordan 1 Low SE
男子运动鞋
¥849
Air Jordan 1 Low SE 男子运动鞋助你彰显个性态度。 是的，非常喜欢。 鞋面融入深色牛仔布与磨面皮革，为该特别版鞋款增添时尚格调。 该鞋款采用中性色调和低帮设计，可轻松驾驭多种造型，令你自信迈步。
- 显示颜色： 黑/浅烟灰/帆白/黑
- 款式： HJ4360-001
Air Jordan 1 Low SE
¥849
Air Jordan 1 Low SE 男子运动鞋助你彰显个性态度。 是的，非常喜欢。 鞋面融入深色牛仔布与磨面皮革，为该特别版鞋款增添时尚格调。 该鞋款采用中性色调和低帮设计，可轻松驾驭多种造型，令你自信迈步。
其他细节
- 天然皮革与织物组合鞋面，塑就出众结构感和耐穿性
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 后跟饰有 Wings 标志
- 鞋舌饰有 Jumpman 标志
- 显示颜色： 黑/浅烟灰/帆白/黑
- 款式： HJ4360-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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