Air Jordan 1 Low SE 男子运动鞋助你彰显个性态度。 是的，非常喜欢。 鞋面融入深色牛仔布与磨面皮革，为该特别版鞋款增添时尚格调。 该鞋款采用中性色调和低帮设计，可轻松驾驭多种造型，令你自信迈步。

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