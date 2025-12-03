Air Jordan 1 Low SE
经典男子运动鞋
24% 折让
售罄：
此配色当前无货
穿上该特别版 Air Jordan 1 Low SE 男子运动鞋，时尚有型。磨面皮革细节，打造奢华鞋面，彰显 Jordan 传统风范。Wings 标志作为点睛之笔，采用别致设计，营造独特精致格调。
- 显示颜色： 白色/校园红/黑
- 款式： IB8971-106
其他细节
- 天然皮革鞋面，塑就出众结构感与耐穿性
- 内嵌式 Nike Air 缓震配置，营造轻盈缓震体验。
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力，适合日常穿着
产品细节
- 后跟饰有 Wings 标志
- 鞋舌饰有 Jumpman 标志
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
