Air Jordan 1 Low SE

经典男子运动鞋

穿上该特别版 Air Jordan 1 Low SE 男子运动鞋，时尚有型。磨面皮革细节，打造奢华鞋面，彰显 Jordan 传统风范。Wings 标志作为点睛之笔，采用别致设计，营造独特精致格调。


  • 显示颜色： 白色/校园红/黑
  • 款式： IB8971-106

其他细节

  • 天然皮革鞋面，塑就出众结构感与耐穿性
  • 内嵌式 Nike Air 缓震配置，营造轻盈缓震体验。
  • 橡胶外底，铸就强劲抓地力，适合日常穿着

产品细节

  • 后跟饰有 Wings 标志
  • 鞋舌饰有 Jumpman 标志
  • 显示颜色： 白色/校园红/黑
  • 款式： IB8971-106

