低帮，但不低调。Air Jordan 1 Low SE 女子运动鞋沿袭经典版型和质感，采用金属色元素，焕新打造 AJ1 鞋款。优质天然皮革、Nike Air 缓震配置结合利落设计，塑就人气经典之作，为你增添非凡魅力。

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