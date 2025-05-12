穿上 Air Jordan 1 Low SE "CNY" 新年蜕变系列女子运动鞋迎接农历新年，在蛇年洋溢 Jordan 风采。该特别版鞋款采用天然皮革设计，模仿鳞片的光泽，造就独具匠心的出众外观。此外，每双鞋均配有别致吊牌。

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