 

Air Jordan 1 Low SE "CNY" 新年蜕变系列

AJ1 灵蛇女子运动鞋

¥619¥89931% 折让

穿上 Air Jordan 1 Low SE "CNY" 新年蜕变系列女子运动鞋迎接农历新年，在蛇年洋溢 Jordan 风采。该特别版鞋款采用天然皮革设计，模仿鳞片的光泽，造就独具匠心的出众外观。此外，每双鞋均配有别致吊牌。


  • 显示颜色： 幻影灰白/白色/黑/足球灰
  • 款式： HF4080-001

Air Jordan 1 Low SE "CNY" 新年蜕变系列

¥619¥89931% 折让

穿上 Air Jordan 1 Low SE "CNY" 新年蜕变系列女子运动鞋迎接农历新年，在蛇年洋溢 Jordan 风采。该特别版鞋款采用天然皮革设计，模仿鳞片的光泽，造就独具匠心的出众外观。此外，每双鞋均配有别致吊牌。

其他细节

  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
  • 天然皮革鞋面，塑就出色耐穿性与结构感
  • 柔软泡绵中底，轻盈缓震
  • 橡胶外底，铸就强劲抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 幻影灰白/白色/黑/足球灰
  • 款式： HF4080-001

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