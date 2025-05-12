Air Jordan 1 Mid
男子运动鞋时尚百搭轻盈板鞋
¥689¥99931% 折让
Air Jordan 1 Mid 男子运动鞋时尚轻盈板鞋的设计灵感源自 AJ1，助力追随迈克尔·乔丹的传奇之路。鞋款以优质材料巧搭新颖配色，为经典设计注入时尚气息。
- 显示颜色： 白色/白色/白色
- 款式： 554724-136
Air Jordan 1 Mid
¥689¥99931% 折让
新颖配色，经典设计
Air Jordan 1 Mid 男子运动鞋时尚轻盈板鞋的设计灵感源自 AJ1，助力追随迈克尔·乔丹的传奇之路。鞋款以优质材料巧搭新颖配色，为经典设计注入时尚气息。
其他细节
- 鞋底加入 Air 缓震技术，轻盈缓震
- 天然皮革与合成材质组合鞋面，塑就出众结构感和耐穿性
- 硬质橡胶外底，提供可驾驭多种地面的出众抓地力
- 加垫鞋舌，柔软舒适
产品细节
- 显示颜色： 白色/白色/白色
- 款式： 554724-136
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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