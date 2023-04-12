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      Air Jordan 1 Mid (GS)

      大童运动童鞋

      ¥799

      石英粉/白色/暗烟灰
      白色/浅托帕石色/余烬红/大学红
      正浆果红/白色/灯草粉

      Air Jordan 1 Mid (GS) 大童运动童鞋采撷元年 AJ1 鞋款的经典设计，专为大童匠心打造。皮革材质结合包边结构，鞋底加入 Air 缓震技术，塑就非凡缓震效果。

      • 显示颜色： 石英粉/白色/暗烟灰
      • 款式： 555112-603

      尺寸与尺码

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      视频内容仅展示产品的一款配色，所有配色详见产品页面。

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