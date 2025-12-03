Air Jordan 1 Mid
大童运动鞋
35% 折让
Air Jordan 1 Mid 大童运动鞋采用新颖配色，焕新演绎迈克尔·乔丹首双经典鞋款，铸就 AJ1 迭代焕新之作。优质材料、柔软缓震设计和加垫鞋口，塑就非凡支撑效果，致敬经典。
- 显示颜色： 白色/大学红/浅灰/深宝蓝
- 款式： DQ8423-102
其他细节
- 出众结构，缔造舒适感受和经典魅力
- 后跟鞋底加入内嵌式 Air 缓震技术，打造柔软缓震性能
产品细节
- 经典鞋带
- 包边鞋底结构
- 加垫鞋口
- 显示颜色： 白色/大学红/浅灰/深宝蓝
- 款式： DQ8423-102
AJ 1 简介
从 1985 年，篮坛传奇迈克尔·乔丹穿上首双以他命名的鞋款那一刻起，该鞋款就引起了轰动。这不仅帮助迈克尔·乔丹成就他的非凡地位，还让大众为该鞋款的大胆经典造型而痴狂。数十年后的今天，该鞋款鲜活依旧，成为街头人气单品。
