Air Jordan 1 Mid

¥649 ¥799 18% 折让

Air Jordan 1 Mid 大童运动鞋采用新颖配色，焕新演绎迈克尔·乔丹首双经典鞋款，铸就 AJ1 迭代焕新之作。优质材料、柔软缓震设计和加垫鞋口，塑就非凡支撑效果，致敬经典。

AJ 1 简介

从 1985 年，篮坛传奇迈克尔·乔丹穿上首双以他命名的鞋款那一刻起，该鞋款就引起了轰动。这不仅帮助迈克尔·乔丹成就他的非凡地位，还让大众为该鞋款的大胆经典造型而痴狂。数十年后的今天，该鞋款鲜活依旧，成为街头人气单品。