 
Air Jordan 1 Mid 女子运动鞋缓震板鞋 - 暗白蓝/白色/帆白/浅灰

售罄：

此配色当前无货

Air Jordan 1 Mid 女子运动鞋集掌控全场的霸气风范、非凡舒适性及标志性外观于一体。 鞋底加入 Air 缓震技术，加垫鞋口赋予脚踝出色支撑力。


Air Jordan 1 Mid

35% 折让

传统风范，舒适出众，球场休闲两相宜

其他细节

  • 优质鞋面，缔造出色耐穿性和舒适支撑力
  • 后跟鞋底加入 Air 缓震技术，塑就经典缓震效果
  • 橡胶外底，提供可驾驭多种地面的出众抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 暗白蓝/白色/帆白/浅灰
  • 款式： BQ6472-400

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
    • 此商品悬挂NFC溯源环扣 ，手机碰一碰，了解更多 ，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击此处获取更多信息。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。