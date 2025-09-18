Air Jordan 1 Mid
女子运动鞋缓震板鞋
22% 折让
售罄：
此配色当前无货
Air Jordan 1 Mid 女子运动鞋集掌控全场的霸气风范、非凡舒适性及标志性外观于一体。 后跟加入 Air 缓震技术，加垫鞋口赋予脚踝出色支撑力。
- 显示颜色： 暗白蓝/白色/帆白/浅灰
- 款式： BQ6472-400
传统风范，舒适出众，休闲耐穿
其他细节
- 优质鞋面，缔造出色耐穿性和舒适支撑力
- 后跟加入 Air 缓震技术，塑就经典缓震效果
- 橡胶外底，提供可驾驭多种地面的出众抓地力
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
