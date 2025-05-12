 

Air Jordan 1 Mid

女子运动鞋

¥689¥99931% 折让

Air Jordan 1 Mid 女子运动鞋承袭经典设计元素，采用出众外观，彰显经典时尚，为双足增添传统风范。


  • 显示颜色： 白色/白色/黑
  • 款式： DV0991-101

Air Jordan 1 Mid

¥689¥99931% 折让

Air Jordan 1 Mid 女子运动鞋承袭经典设计元素，采用出众外观，彰显经典时尚，为双足增添传统风范。

其他细节

  • 天然皮革与合成材质组合设计，塑就出众耐穿性和时尚风范
  • 加衬鞋舌带来出众舒适度
  • 鞋口饰有经典 Wings 标志，彰显传统品牌设计
  • 后跟搭载内嵌式 Nike Air 缓震配置，营造备受青睐的轻盈缓震体验
  • 硬质橡胶外底融入纹路，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 缝制耐克勾标志
  • 鞋口饰有 Wings 标志
  • 显示颜色： 白色/白色/黑
  • 款式： DV0991-101

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    • 此商品悬挂NFC溯源环扣 ，手机碰一碰，了解更多 ，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击此处获取更多信息。
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