Air Jordan 1 Mid
女子运动鞋
¥689¥99931% 折让
Air Jordan 1 Mid 女子运动鞋承袭经典设计元素，采用出众外观，彰显经典时尚，为双足增添传统风范。
- 显示颜色： 白色/白色/黑
- 款式： DV0991-101
Air Jordan 1 Mid
¥689¥99931% 折让
Air Jordan 1 Mid 女子运动鞋承袭经典设计元素，采用出众外观，彰显经典时尚，为双足增添传统风范。
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合设计，塑就出众耐穿性和时尚风范
- 加衬鞋舌带来出众舒适度
- 鞋口饰有经典 Wings 标志，彰显传统品牌设计
- 后跟搭载内嵌式 Nike Air 缓震配置，营造备受青睐的轻盈缓震体验
- 硬质橡胶外底融入纹路，铸就非凡抓地力
产品细节
- 缝制耐克勾标志
- 鞋口饰有 Wings 标志
- 显示颜色： 白色/白色/黑
- 款式： DV0991-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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