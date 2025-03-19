Air Jordan 1 Mid Nouveau

男子运动鞋

¥659
¥1,099
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深勃艮第酒红/白色/橡皮浅褐/深勃艮第酒红
冷灰/白色/橡皮浅褐/冷灰
太空蓝/白色/橡皮浅褐/太空蓝

1985 年，元年款 Air Jordan 1 以超凡魅力重塑潮鞋历史，Air Jordan 1 Mid Nouveau 男子运动鞋以此为灵感而匠心设计，演绎潮鞋最新风尚。该款设计采用优质皮革鞋面，舒适耐穿，搭载 Air-Sole 气垫，铸就轻盈灵动的缓震效果。

  • 显示颜色： 深勃艮第酒红/白色/橡皮浅褐/深勃艮第酒红
  • 款式： 649688-615

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