Air Jordan 1 Mid SE

大童运动鞋

¥799

这款特别版 Air Jordan 1 Mid SE 大童运动鞋采用迈克尔·乔丹大学风配色，让你体验大学风格。光泽感漆皮，缔造不凡外观；柔软加垫鞋口结合 Nike Air 缓震配置，营造舒适感受。

  • 显示颜色： 白色/传奇蓝
  • 款式： FZ3933-114

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