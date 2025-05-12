Air Jordan 1 Mid SE
大童运动鞋
¥459¥79942% 折让
这款特别版 Air Jordan 1 Mid SE 大童运动鞋采用迈克尔·乔丹大学风配色，让你体验大学风格。光泽感漆皮，缔造不凡外观；柔软加垫鞋口结合 Nike Air 缓震配置，营造舒适感受。
- 显示颜色： 白色/传奇蓝
- 款式： FZ3933-114
Air Jordan 1 Mid SE
¥459¥79942% 折让
这款特别版 Air Jordan 1 Mid SE 大童运动鞋采用迈克尔·乔丹大学风配色，让你体验大学风格。光泽感漆皮，缔造不凡外观；柔软加垫鞋口结合 Nike Air 缓震配置，营造舒适感受。
其他细节
- 天然皮革鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 鞋口饰有 Wings 标志
- 鞋舌标签饰有 Jumpman 标志
- 显示颜色： 白色/传奇蓝
- 款式： FZ3933-114
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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