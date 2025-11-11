 
Air Jordan 1 Mid SE 大童运动鞋 - 白色/中灰/冷灰

Air Jordan 1 Mid SE

大童运动鞋

Air Jordan 1 Mid SE 大童运动鞋采用优质材料，与你的多种造型相得益彰，经典百搭。


  • 显示颜色： 白色/中灰/冷灰
  • 款式： HF3193-100

其他细节

  • 优质鞋面，缔造出色耐穿性与结构感，兼具出众外观和质感
  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
  • 泡绵中底，轻盈缓震
  • 橡胶外底，铸就强劲抓地力

产品细节

  • 经典鞋带
  • 鞋口饰有 Wings 标志
  • 鞋舌标签饰有 Jumpman 标志
