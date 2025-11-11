Air Jordan 1 Mid SE
大童运动鞋
11% 折让
售罄：
此配色当前无货
Air Jordan 1 Mid SE 大童运动鞋采用优质材料，与你的多种造型相得益彰，经典百搭。
- 显示颜色： 白色/中灰/冷灰
- 款式： HF3193-100
其他细节
- 优质鞋面，缔造出色耐穿性与结构感，兼具出众外观和质感
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 泡绵中底，轻盈缓震
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 鞋口饰有 Wings 标志
- 鞋舌标签饰有 Jumpman 标志
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
