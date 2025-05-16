 

Air Jordan 1 Mid SE

女子运动鞋

¥999

Air Jordan 1 Mid SE 女子运动鞋采用传统 Jordan 配色和柔软丝绒面料，尽显出众魅力。该款 AJ1 经焕新打造，彰显精致格调，塑就非凡舒适体验。上脚潮鞋，胜券在握。


  • 显示颜色： 白色/黑/白色/队红
  • 款式： FZ3334-100

Air Jordan 1 Mid SE

¥999

Air Jordan 1 Mid SE 女子运动鞋采用传统 Jordan 配色和柔软丝绒面料，尽显出众魅力。该款 AJ1 经焕新打造，彰显精致格调，塑就非凡舒适体验。上脚潮鞋，胜券在握。

其他细节

  • 天然皮革和织物组合鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
  • 橡胶外底，铸就出色抓地力

产品细节

  • 鞋头打孔设计
  • 鞋舌标签饰有 Jumpman 标志
  • 显示颜色： 白色/黑/白色/队红
  • 款式： FZ3334-100

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