Air Jordan 1 Mid SE
女子运动鞋
¥999
Air Jordan 1 Mid SE 女子运动鞋采用传统 Jordan 配色和柔软丝绒面料，尽显出众魅力。该款 AJ1 经焕新打造，彰显精致格调，塑就非凡舒适体验。上脚潮鞋，胜券在握。
- 显示颜色： 白色/黑/白色/队红
- 款式： FZ3334-100
Air Jordan 1 Mid SE
¥999
Air Jordan 1 Mid SE 女子运动鞋采用传统 Jordan 配色和柔软丝绒面料，尽显出众魅力。该款 AJ1 经焕新打造，彰显精致格调，塑就非凡舒适体验。上脚潮鞋，胜券在握。
其他细节
- 天然皮革和织物组合鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 橡胶外底，铸就出色抓地力
产品细节
- 鞋头打孔设计
- 鞋舌标签饰有 Jumpman 标志
- 显示颜色： 白色/黑/白色/队红
- 款式： FZ3334-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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