 
Air Jordan 1 Mid SE 女子运动鞋 - 麻黄/帆白/浅土褐

Air Jordan 1 Mid SE

女子运动鞋

25% 折让

Air Jordan 1 Mid SE 女子运动鞋从元年款 AJ1 汲取设计灵感，采用中帮设计，保留你挚爱的经典外观，同时搭配精选配色和利落皮革，彰显独特个性。


  • 显示颜色： 麻黄/帆白/浅土褐
  • 款式： HV4269-200

其他细节

  • 皮革鞋面，塑就出众耐穿性与结构感
  • 后跟搭载内嵌式 Nike Air 缓震技术，营造轻盈缓震体验
  • 外底融入橡胶，铸就非凡抓地力，塑就日常佳选

产品细节

  • 鞋口饰有 Wings 标志
  • 缝制耐克勾标志
  • 鞋舌标签饰有 Jumpman 标志
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    敬请注意，因拍摄缘故图片中展现的鞋盒除去了产品标签。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。