Air Jordan 1 Mid SE

女子运动鞋

¥999

Air Jordan 1 Mid SE 女子运动鞋采用传统 Jordan 配色和柔软丝绒面料，尽显出众魅力。该款 AJ1 经焕新打造，彰显精致格调，塑就非凡舒适体验。上脚潮鞋，胜券在握。

  • 显示颜色： 白色/黑/白色/队红
  • 款式： FZ3334-100

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