Air Jordan 1 Mid SE
女子运动鞋
¥999
Air Jordan 1 Mid SE 女子运动鞋采用天然皮革与磨面皮革，为该特别版 AJ1 平添一抹精致格调。 Wings 标志作为点睛之笔， 采用金属材质，呈现出色品质。 即刻上脚，演绎休闲时尚风范。
- 显示颜色： 海玻璃色/金属银/白色/油绿
- 款式： HF4079-003
Air Jordan 1 Mid SE
¥999
Air Jordan 1 Mid SE 女子运动鞋采用天然皮革与磨面皮革，为该特别版 AJ1 平添一抹精致格调。 Wings 标志作为点睛之笔， 采用金属材质，呈现出色品质。 即刻上脚，演绎休闲时尚风范。
其他细节
- 天然皮革鞋面，质感出众且经久耐穿，同时塑就出色结构感
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 泡绵中底，轻盈缓震
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 鞋口饰有金属 Wings 标志
- 鞋舌标签饰有 Jumpman 标志
- 显示颜色： 海玻璃色/金属银/白色/油绿
- 款式： HF4079-003
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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