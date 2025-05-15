Air Jordan 1 Mid SE 女子运动鞋采用天然皮革与磨面皮革，为该特别版 AJ1 平添一抹精致格调。 Wings 标志作为点睛之笔， 采用金属材质，呈现出色品质。 即刻上脚，演绎休闲时尚风范。

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