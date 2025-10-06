Air Jordan 1 Mid SE
男子运动鞋
19% 折让
这款特别版 Air Jordan 1 Mid SE 男子运动鞋从元年款 AJ1 汲取设计灵感，采用中帮设计，保留你挚爱的经典外观，同时搭配精选配色和耐穿材料组合设计，彰显独特个性。
- 显示颜色： 白色/洞穴石色/暗硫色/油灰
- 款式： HQ2011-100
其他细节
- 天然皮革鞋面，质感出众且经久耐穿，同时塑就出色结构感
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 柔软泡绵中底，轻盈缓震
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 鞋舌标签饰有 Jumpman 标志
- 鞋口饰有 Wings 标志
- 显示颜色： 白色/洞穴石色/暗硫色/油灰
- 款式： HQ2011-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
