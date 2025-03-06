Air Jordan 1 Mid SE

男子运动鞋

¥999

白色/中灰/冷灰
白色/黑/小马棕

Air Jordan 1 Mid SE 男子运动鞋作为特别版 AJ1，焕新打造中性配色设计。天然皮革，让你在迈步间洋溢奢华风范；柔软中帮鞋口结合经典 Nike Air 缓震配置，打造出众的外观和质感。

  • 显示颜色： 白色/中灰/冷灰
  • 款式： HF3216-100

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。