Air Jordan 1 Mid SE
男子运动鞋
10% 折让
每一步都保持活力。这款 Air Jordan 1 Mid SE 男子运动鞋采用皮革与合成材质制成鞋面，为传奇款式带来经得起时间考验的高端质感。
- 显示颜色： 黑/浅野芒果黄/橄榄灰
- 款式： IB7110-002
每一步都保持活力。这款 Air Jordan 1 Mid SE 男子运动鞋采用皮革与合成材质制成鞋面，为传奇款式带来经得起时间考验的高端质感。
其他细节
- 皮革与合成材质组合鞋面，塑就出众结构感与耐穿性
- 后跟加入内嵌式 Nike Air 缓震技术，营造轻盈缓震体验
- 外底融入橡胶，铸就非凡抓地力，塑就日常佳选
产品细节
- 鞋口饰有 Wings 标志
- 鞋舌标签饰有 Jumpman 标志
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
