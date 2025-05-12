 

Air Jordan 1 Mid SE

蛇年新年大童运动鞋

¥459¥79942% 折让

Air Jordan 1 Mid SE 大童运动鞋采用匠心设计，让重要的早餐化身型潮符号。 柔软翻毛皮，打造优质耐穿鞋款。 面包袋夹状鞋带装饰、可拆卸黄油吐司状吊牌等早餐风格细节，令鞋款趣味十足。


  • 显示颜色： 椰奶色/小马棕/淡香草黄/校园红
  • 款式： HF3196-100

Air Jordan 1 Mid SE

¥459¥79942% 折让

Air Jordan 1 Mid SE 大童运动鞋采用匠心设计，让重要的早餐化身型潮符号。 柔软翻毛皮，打造优质耐穿鞋款。 面包袋夹状鞋带装饰、可拆卸黄油吐司状吊牌等早餐风格细节，令鞋款趣味十足。

其他细节

  • 皮革鞋面，经久耐穿，质感出众
  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
  • 泡绵中底，缔造轻盈缓震效果
  • 橡胶外底，铸就强劲抓地力
  • 每双鞋均配有特殊包装，并随附黄油吐司状吊牌和面包袋夹状装饰

产品细节

  • 经典鞋带
  • 泡绵鞋舌
  • 鞋口饰有 Wings 标志
  • 缝制耐克勾标志
  • 显示颜色： 椰奶色/小马棕/淡香草黄/校园红
  • 款式： HF3196-100

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