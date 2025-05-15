Air Jordan 1 Mid SE
蛇年新年大童运动鞋
¥799
Air Jordan 1 Mid SE 大童运动鞋采用匠心设计，让重要的早餐化身型潮符号。 柔软翻毛皮，打造优质耐穿鞋款。 面包袋夹状鞋带装饰、可拆卸黄油吐司状吊牌等早餐风格细节，令鞋款趣味十足。
- 显示颜色： 椰奶色/小马棕/淡香草黄/校园红
- 款式： HF3196-100
Air Jordan 1 Mid SE
¥799
Air Jordan 1 Mid SE 大童运动鞋采用匠心设计，让重要的早餐化身型潮符号。 柔软翻毛皮，打造优质耐穿鞋款。 面包袋夹状鞋带装饰、可拆卸黄油吐司状吊牌等早餐风格细节，令鞋款趣味十足。
其他细节
- 皮革鞋面，经久耐穿，质感出众
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 泡绵中底，缔造轻盈缓震效果
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
- 每双鞋均配有特殊包装，并随附黄油吐司状吊牌和面包袋夹状装饰
产品细节
- 经典鞋带
- 泡绵鞋舌
- 鞋口饰有 Wings 标志
- 缝制耐克勾标志
- 显示颜色： 椰奶色/小马棕/淡香草黄/校园红
- 款式： HF3196-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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