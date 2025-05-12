Air Jordan 1 Mid SE
金属未来感大童运动鞋
¥549¥79931% 折让
穿上 Air Jordan 1 Mid SE 大童运动鞋，彰显耀眼风采。光滑漆皮巧搭金属色元素细节，时尚有型，不容错过。匠心鞋款，便于搭配造型，轻松型出彩。
- 显示颜色： 黑/金属银/帆白/金属色
- 款式： FZ3938-001
Air Jordan 1 Mid SE
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穿上 Air Jordan 1 Mid SE 大童运动鞋，彰显耀眼风采。光滑漆皮巧搭金属色元素细节，时尚有型，不容错过。匠心鞋款，便于搭配造型，轻松型出彩。
其他细节
- 天然皮革鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 鞋口饰有 Wings 标志
- 鞋舌饰有 Jumpman 标志
- 显示颜色： 黑/金属银/帆白/金属色
- 款式： FZ3938-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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