Air Jordan 1 Mid SE
金属未来感男子运动鞋
¥689¥99931% 折让
Air Jordan 1 Mid SE 男子运动鞋采用匠心设计， 展现耀眼风采。 亮泽漆皮增添光泽感和非凡格调，银色细节塑就华丽外观。
- 显示颜色： 黑/白色/金属色/金属银
- 款式： HV0789-010
Air Jordan 1 Mid SE
¥689¥99931% 折让
Air Jordan 1 Mid SE 男子运动鞋采用匠心设计， 展现耀眼风采。 亮泽漆皮增添光泽感和非凡格调，银色细节塑就华丽外观。
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合鞋面，塑就出众结构感和耐穿性
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 鞋口饰有 Wings 标志
- 鞋舌饰有 Jumpman 标志
- 显示颜色： 黑/白色/金属色/金属银
- 款式： HV0789-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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