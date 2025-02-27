Air Jordan 1 Mid SE

金属未来感男子运动鞋

¥999

Air Jordan 1 Mid SE 男子运动鞋采用匠心设计， 展现耀眼风采。 亮泽漆皮增添光泽感和非凡格调，银色细节塑就华丽外观。

  • 显示颜色： 黑/白色/金属金/金属银
  • 款式： HV0789-010

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