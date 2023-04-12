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      Air Jordan 1 Mid SE GC

      男子运动鞋

      ¥969

      Air Jordan 1 Mid SE GC 集掌控全场的霸气风范、非凡舒适性及标志性外形于一体。Nike Air 技术，无论是街头还是赛场皆可带来出众缓震，加衬鞋口营造舒适支撑效果。

      • 显示颜色： 白色/白色/神秘绿
      • 款式： CD6759-103

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