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      ¥899

      Air Jordan 1 RET HI OG G8RD BG 复刻大童运动童鞋旨在向原先引领全球风潮的 91 元年版 "Like Mike" 宣传活动致敬。本鞋款以运动饮料 Gatorade 的风味为设计出发点，采用优质皮革制作，日常穿着舒适，回归 Jordan 风范。

      • 显示颜色： 湖蓝/湖蓝
      • 款式： AJ6000-455

      尺寸与尺码

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