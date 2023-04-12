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      Air Jordan 1 RET HI PREM

      女子运动鞋

      ¥1,199

      淡象牙白/大气灰/淡象牙白
      幻影灰白/白色

      Air Jordan 1 RET HI PREM 沿袭原版 AJ 1 的经典设计，结合优质鞋面和外底深切弯曲凹槽，鞋底加入内嵌式 Air 缓震技术，融入新颖元素，彰显现代时尚风范。

      • 显示颜色： 淡象牙白/大气灰/淡象牙白
      • 款式： AH7389-101

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      本产品不参加任何优惠活动

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