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      Air Jordan 1 RET High SOH

      复刻女子运动鞋

      ¥1,199

      泥土紫/金属金/白色
      泡沫薄荷绿/金属金/白色
      冰桃红/金属金/白色
      氢蓝/金属金/白色
      雾紫/金属金/白色

      Air Jordan I 为那位点燃赛场热血并永久改写联盟格局的球员而生。Air Jordan 1 RET High SOH 复刻女子运动鞋承袭元年款经典设计元素，其中包括富有传奇色彩的翅膀标志。

      • 显示颜色： 泥土紫/金属金/白色
      • 款式： AO1847-540

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