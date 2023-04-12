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      Air Jordan 1 Ret Low Slip

      女子运动鞋

      ¥749

      白色/白色/黑
      大气灰/淡象牙白/淡象牙白
      化石灰/象牙白/煤黑/黑
      黑/幻影灰白/粉砂岩红/荧光黄
      亮深红/白色/黑
      白色/健身红/黑/白色
      白色/黑

      Air Jordan 1 Ret Low Slip 再现传奇风采。无鞋带设计搭配便捷按扣扣合，轻盈泡棉中底加入 Air 缓震技术，塑就非凡舒适的出行体验。

      • 显示颜色： 白色/白色/黑
      • 款式： AV3918-101

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