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      Air Jordan 1 Retro HI OG SP

      复刻女子运动鞋

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      AJ1 向来备受青睐。Air Jordan 1 Retro HI OG SP 复刻女子运动鞋采用丰富纹理结合沉静自然的中性配色，不负众望。优质材料搭配现代缓震配置，焕新演绎经典鞋款。复古 Nike Air 标志吊牌，增添复古风范；鞋口饰有经典 Wings 压纹标志，彰显雅致格调。

      • 显示颜色： 惊喜可可色/沙堆白/日出火红/惊喜可可色
      • 款式： FQ2941-200

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