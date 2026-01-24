Air Jordan 1 Retro High OG 复刻男子运动鞋去繁从简，回归纯粹本色。优质皮革和运动风细节，搭配清爽的帆白色，提升日常穿搭格调；耐克勾标志饰有爆裂纹，增添恰到好处的纹理。半透明外底为这款 AJ1 增添现代气息，鞋舌采用外露式泡绵设计，后跟配以红色撞色缝线，向鞋款的篮球运动起源致敬。

显示颜色： 帆白/淡象牙白/椰奶色/大学红

款式： IH4363-100