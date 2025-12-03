Air Jordan 1 Retro Low
复刻女子运动鞋
20% 折让
穿上 Air Jordan 1 Retro Low 复刻女子运动鞋，迈向传奇之路。鞋款采用出众的配色与材料，焕新演绎人气经典鞋款，忠实再现元年款设计风采。
- 显示颜色： 水洗水鸭青/伊格鲁蓝/水洗水鸭青
- 款式： HQ8111-300
其他细节
- 天然皮革鞋面，质感出众且经久耐穿，同时塑就出色结构感
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 柔软泡绵中底，轻盈缓震
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 后跟饰有 Wings 标志
- 鞋头打孔设计
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
