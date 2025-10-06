 
Air Jordan 1 Retro Low 复刻男子运动鞋 - 黑/帆白/黑

Air Jordan 1 Retro Low

复刻男子运动鞋

15% 折让

每一款 Jordan Retro 都满蕴复古与时尚格调，Air Jordan 1 Retro Low 复刻男子运动鞋也不例外。全粒面皮革打造出众外观与质感。撞色设计，别致吸睛。


  • 显示颜色： 黑/帆白/黑
  • 款式： 848775-005

其他细节

  • 鞋面融入天然皮革，缔造出色结构感与耐穿性
  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
  • 橡胶外底，铸就强劲抓地力

产品细节

