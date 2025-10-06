Air Jordan 1 Retro Low
复刻男子运动鞋
Air Jordan 1 Retro Low 复刻男子运动鞋兼具奢华格调与 Jordan 风范。纹理皮革和同色调品牌标志，打造出众外观与质感。鞋面不使用经典耐克勾标志，转而呈现醒目又低调的利落设计。
- 显示颜色： 冰蓝/帆白/冰蓝
- 款式： 872782-441
其他细节
- 天然皮革鞋面，塑就出众结构感和耐穿性
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 柔软泡绵中底，轻盈缓震
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
