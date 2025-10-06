Air Jordan 1 Retro Low 复刻男子运动鞋兼具奢华格调与 Jordan 风范。纹理皮革和同色调品牌标志，打造出众外观与质感。鞋面不使用经典耐克勾标志，转而呈现醒目又低调的利落设计。

该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。