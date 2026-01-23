Air Jordan 1 Retro Low
复刻男子运动鞋
12% 折让
每一款 Jordan Retro 都满蕴复古与时尚格调，Air Jordan 1 Retro Low 复刻男子运动鞋也不例外。优质皮革搭配缝线细节，塑就出众外观和质感。匠心设计，别致吸睛。
- 显示颜色： 高贵紫/黑/乌紫/蒸气绿
- 款式： IH2309-500
其他细节
- 皮革与织物组合鞋面，塑就出众结构感与耐穿性
- 鞋底加入内嵌式 Nike Air 缓震技术，营造轻盈缓震体验
- 外底融入橡胶，铸就非凡抓地力，塑就日常佳选
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
