Air Jordan 1 Retro Low "Chicago"
复刻男子运动鞋
11% 折让
经典鞋款，历久弥新。该 Air Jordan 1 Retro Low "Chicago" 复刻男子运动鞋采用优质皮革结合经典配色，打造出众外观。沿袭备受青睐的经典细节，包括 Nike Air 缓震配置和 Wings 标志。
- 显示颜色： 校园红/山峰白/黑
- 款式： HQ6998-600
Air Jordan 1 Retro Low "Chicago"
11% 折让
经典鞋款，历久弥新。该 Air Jordan 1 Retro Low "Chicago" 复刻男子运动鞋采用优质皮革结合经典配色，打造出众外观。沿袭备受青睐的经典细节，包括 Nike Air 缓震配置和 Wings 标志。
其他细节
- 天然皮革鞋面，质感出众且经久耐穿，同时塑就出色结构感
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力，适合日常穿着
产品细节
- 后跟饰有 Wings 标志
- 显示颜色： 校园红/山峰白/黑
- 款式： HQ6998-600
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。