Air Jordan 1 Retro Low "CNY" 新年蜕变系列
AJ1 银蟒复刻大童运动鞋
¥729¥89918% 折让
穿上 Air Jordan 1 Retro Low "CNY" 新年蜕变系列复刻大童运动鞋迎接农历新年，在蛇年洋溢 Jordan 风采。优质皮革搭配珠光元素，模仿蛇鳞的光泽，为你营造欢庆格调，适合日常穿着。耐克勾采用趣味撕撕乐设计，撕下表面材质后呈现珠光外观，寓意“蜕变新生”的蛇年新气象。
- 显示颜色： 山峰白/尘光子色/微绿/山峰白
- 款式： HF3207-100
Air Jordan 1 Retro Low "CNY" 新年蜕变系列
¥729¥89918% 折让
穿上 Air Jordan 1 Retro Low "CNY" 新年蜕变系列复刻大童运动鞋迎接农历新年，在蛇年洋溢 Jordan 风采。优质皮革搭配珠光元素，模仿蛇鳞的光泽，为你营造欢庆格调，适合日常穿着。耐克勾采用趣味撕撕乐设计，撕下表面材质后呈现珠光外观，寓意“蜕变新生”的蛇年新气象。
其他细节
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 天然皮革鞋面，塑就出色耐穿性与结构感
- 足底搭载柔软泡绵，轻盈缓震
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 橡胶外底
- 显示颜色： 山峰白/尘光子色/微绿/山峰白
- 款式： HF3207-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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