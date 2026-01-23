 
Air Jordan 10 Retro "Charred Grey and Black" 复刻男子运动鞋 - 炭灰/黑/正红

Air Jordan 10 Retro "Charred Grey and Black"

复刻男子运动鞋

14% 折让

Air Jordan 10 男子运动鞋由汀克·哈特菲尔德 (Tinker Hatfield) 在迈克尔·乔丹首次退役期间设计，随“空中飞人”重返赛场而正式亮相。Air Jordan 10 Retro "Charred Grey and Black" 复刻男子运动鞋沿袭元年款的独特鞋面和凹槽外底设计，旨在致敬迈克尔·乔丹职业生涯中的非凡成就。即刻上脚，演绎回归风范。


  • 显示颜色： 炭灰/黑/正红
  • 款式： HJ6779-001

其他细节

  • 天然皮革材料，质感出众且经久耐穿，同时塑就出色结构感
  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    敬请注意，因拍摄缘故图片中展现的鞋盒除去了产品标签。

