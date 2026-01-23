Air Jordan 10 男子运动鞋由汀克·哈特菲尔德 (Tinker Hatfield) 在迈克尔·乔丹首次退役期间设计，随“空中飞人”重返赛场而正式亮相。Air Jordan 10 Retro "Charred Grey and Black" 复刻男子运动鞋沿袭元年款的独特鞋面和凹槽外底设计，旨在致敬迈克尔·乔丹职业生涯中的非凡成就。即刻上脚，演绎回归风范。

Air Jordan 10 男子运动鞋由汀克·哈特菲尔德 (Tinker Hatfield) 在迈克尔·乔丹首次退役期间设计，随“空中飞人”重返赛场而正式亮相。Air Jordan 10 Retro "Charred Grey and Black" 复刻男子运动鞋沿袭元年款的独特鞋面和凹槽外底设计，旨在致敬迈克尔·乔丹职业生涯中的非凡成就。即刻上脚，演绎回归风范。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。