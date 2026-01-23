Air Jordan 11 Retro
复刻女子运动鞋
14% 折让
AJ11 的经典何须多言， 迈克尔·乔丹曾经穿着这款鞋创下了 72 胜的赛季辉煌，并斩获了总冠军头衔。 如今，Air Jordan 11 Retro 复刻女子运动鞋携匠心材质和醒目配色强势回归。 精致 Jumpman 标志，结合耐穿外底，为这款汀克·哈特菲尔德 (Tinker Hatfield) 手下之作倍添休闲风范。 此外， 鞋底搭载全掌型 Air 缓震配置，堪称鞋款点睛之笔。
- 显示颜色： 帆白/白色/金属银/珍珠灰
- 款式： AR0715-110
其他细节
- 鞋底加入全掌型 Air 缓震技术，轻盈缓震
- 流线型挡泥片，经久耐穿且别致利落
- 轻盈碳纤维稳定片，铸就出众稳定性
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
