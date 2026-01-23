1996 年，迈克尔·乔丹曾脚踏 AJ11 "Bred" 斩获冠军头衔。一款出众的运动鞋， 一款独特的配色， 都不足以定义这款战靴。 它是传奇的象征。 此次 Air Jordan 11 Retro Low "Bred" 复刻男子运动鞋携优质材料重磅回归，忠于经典，承袭标志性漆皮设计。 低帮版型结合经典“Bred”配色， 呈现百搭风范， 助你像 MJ 一样引爆回头率。

