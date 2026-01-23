Air Jordan 11 Retro Low "Bred"
复刻男子运动鞋
13% 折让
1996 年，迈克尔·乔丹曾脚踏 AJ11 "Bred" 斩获冠军头衔。一款出众的运动鞋， 一款独特的配色， 都不足以定义这款战靴。 它是传奇的象征。 此次 Air Jordan 11 Retro Low "Bred" 复刻男子运动鞋携优质材料重磅回归，忠于经典，承袭标志性漆皮设计。 低帮版型结合经典“Bred”配色， 呈现百搭风范， 助你像 MJ 一样引爆回头率。
- 显示颜色： 黑/白色/校园红
- 款式： FV5104-006
其他细节
- 天然皮革与织物组合鞋面，轻盈耐穿
- 内嵌式 Nike Air 缓震配置，营造轻盈缓震体验
- 橡胶外底，提供可驾驭多种地面的强劲抓地力
产品细节
