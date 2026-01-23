传奇 AJ11 荣耀归来——此次携 “Rare Air” 惊艳亮相。 Air Jordan 11 Retro "Rare Air" 复刻男子运动鞋以 Jordan 早期样品中的瑕疵为灵感，融合顺滑皮革与大胆配色。 从发现瑕疵到日臻完善，所以我们称之为 “Rare Air”。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。