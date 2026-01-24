 
Air Jordan 12 Retro "French Blue" 复刻男子运动鞋 - 白色/金属银/校园红/法国蓝

Air Jordan 12 Retro "French Blue"

复刻男子运动鞋

14% 折让
白色/金属银/校园红/法国蓝
白色/金属银/大学蓝

Air Jordan 12 Retro "French Blue" 复刻男子运动鞋再现迈克尔·乔丹 1996 年的制胜造型，助你追寻心之所向。AJ12 是设计师汀克·哈特菲尔德享誉盛名的作品，也是 Jordan 签名系列首款引入 Air Zoom 缓震配置的运动鞋，现经匠心重塑强势回归。鞋款采用优质材料，打造当季潮流风范，结合灵感源自壮丽日出的鞋面缝线，呼应经典元年款设计。上脚潮鞋，尽显场上制胜风范。


  • 显示颜色： 白色/金属银/校园红/法国蓝
  • 款式： CT8013-114

Air Jordan 12 Retro "French Blue"

14% 折让

Air Jordan 12 Retro "French Blue" 复刻男子运动鞋再现迈克尔·乔丹 1996 年的制胜造型，助你追寻心之所向。AJ12 是设计师汀克·哈特菲尔德享誉盛名的作品，也是 Jordan 签名系列首款引入 Air Zoom 缓震配置的运动鞋，现经匠心重塑强势回归。鞋款采用优质材料，打造当季潮流风范，结合灵感源自壮丽日出的鞋面缝线，呼应经典元年款设计。上脚潮鞋，尽显场上制胜风范。

其他细节

  • 天然皮革鞋面，实现出色耐穿性
  • 泡绵中底搭载全掌型 Air Zoom 缓震配置，塑就出众回弹的缓震效果

产品细节

  • 碳纤维稳定片
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 白色/金属银/校园红/法国蓝
  • 款式： CT8013-114

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。