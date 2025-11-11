Air Jordan 12 Retro "Taxi" 复刻男子运动鞋再现迈克尔·乔丹 1996 年的制胜造型，助你追寻心之所向。AJ 12 是设计师汀克·哈特菲尔德享誉盛名的作品，也是 Jordan 签名系列首款引入 Air Zoom 缓震配置的运动鞋，现经匠心重塑强势回归。鞋款采用优质材料，打造当季潮流风范，结合灵感源自壮丽日出的鞋面缝线，呼应经典元年款设计。上脚潮鞋，尽显场上制胜风范。

显示颜色： 白色/出租车黄/黑

款式： CT8013-117